Herk-de-Stad - In Donk bij Herk-de-Stad en in Nieuwerkerken hebben vanochtend een aantal inwoners zonder stroom gezeten.

De panne deed zich voor kort voor tien uur. Ze was het gevolg van een spontaan kabeldefect. Dat was het gevolg van een ondergrondse storing. De panne trof ongeveer 500 gezinnen. Medewerkers van Fluvius kwamen ter plaatse. Zij leverden eerst stroom via een andere weg. Even over half elf was er weer stroom. De medewerkers werken nu aan de herstelling van de getroffen kabel.