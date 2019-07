Herk-de-Stad - In de Sint-Martinuskerk van Herk-de-Stad wordt vandaag, zondag 21 juli, het Te Deum. Dat gebeurt naar aanleiding van de datum van 21 juli.

Dat is onze nationale feestdag. Het Te Deum wordt gezongen in de misviering van 10 uur in de Sint-Martinuskerk. Het Sint-Martinuskerkkoor luistert de viering op en zingt ook het Te Deum.