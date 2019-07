Geetbets - Twintig vriendinnen organiseren morgen, zaterdag 20 juli, van 9 tot 15 uur een carwash op het parkeerterrein aan basisschool De Knipoog in Rummen. Dat gebeurt om geld in het bakje te krijgen voor de financiering van de vrijgezellenavond van hun vriendin Evelien Reniers.

Die stapt in 2020 in het huwelijksbootje met Kevin Claes. Terwijl je wagen een sopje krijgt, kan je genieten van een lekkere gin of andere gekoelde drank.