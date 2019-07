Diest - ‘Diest in de 19de eeuw’ is het thema van een wandeling zondag 21 juli in Diest. Je gaat op stap met de nachtwachter en Netteke, die vertellen over het leven in de 19de eeuw in de stad.

Je hoort pittige verhalen en leuke anekdotes. Reservatie is verplicht.Samenkomst om 15 uur op het parkeerterrein van de citadel

Info: Toerisme Diest, tel. 013/35.32.73, www.toerismediest.be.