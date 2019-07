Herk-de-Stad - Tot 28 september kan je de huisvuilzak die je normaal met de ophaalronde meegeeft ook naar het recyclagepark brengen. Die mogelijkheid biedt de intercommunale Limburg.net speciaal in de zomerperiode.

Als het bij dit warme weer niet prettig is om te wachten tot de veertiendaagse ophaling, is dat een goed alternatief, net als wanneer je voor lange tijd met vakantie bent. Je moet het vuilnis wel in de normale bordeauxrode zak afleveren.