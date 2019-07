Diest - De kermis in Diest-centrum staat vandaag volledig in het teken van de kinderen. Vandaag wordt kinderdisco geboden en er is ook een speciale animatie.

De kinderdisco en de animatie passen in de doelstelling van de stad en de standhouders van de kermis om de kermis aantrekkelijker te maken. Daarom wordt er extra omkadering geboden.