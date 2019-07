Hagelandse Gordel brengt fietsers langs zes landbouwbedrijven

Geetbets - Alle fietsliefhebbers zjin zondag 21 juli in Geetbets welkom voor deelname aan de Hagelandse Gordel. Dat is een fietstocht langs zes landbouwbedrijven in de regio.

Je hebt de keuze uit een grote variatie afstanden: een minironde van 5 km (met vertrek in Kortenaken), een kleine ronde van 31 kmn een middelgrote ronde van 57 km en een grote ronde van 75 km. De kleine en de middelgrote rondes hebben elk nog varianten.

Op de grote en op de middelgrote ronde passeer je het standbeeld ‘De Geluksplukker’ in Kortenaken. Dat is een nieuw kunstwerk dat een ode brengt aan de fruitteelt die heel belangrijk is voor de fruitteelt in het Hageland.

Vertrekken kan tussen 8 en 14 uur (15 uur voor de kleine rondes) in het kalverbedrijf Adams, Persoonsstraat 63, in Rummen. Op deze en andere vertrekplaatsen kan je genieten van hapjes en streekproducten.