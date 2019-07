1200 kinderen op derde editie Bets Bounce

Geetbets - Op het domein van het Monnikenhof van Vlierbeek in Geetbets kunnen kinderen en jongeren (en hun (groot)ouders vandaag nog naar Bets Bounce. De driedaagse happening is nu al een succes.

Eerste schepen Christ Jamar (Open Vld), verantwoordelijk voor jeugd: “Bets Bounce begon als een kleinschalig indoor event, maar is nu uitgegroeid naar een driedaags event waaraan naar schatting in totaal meer dan 1200 kinderen deelnemen. Het Monikkenhof van Vlierbeek staat op deze driedaagse garant voor plezier voor jong en oud. Het merendeel van de deelnemers zijn tussen 5 en 18 jaar, maar ook sommige ouderen wagen zich aan de attracties. Het domein is uitgerust met verschillende opblaasbare attracties gaande van de gewone springkastelen tot extravagante.”

“Je kan je wagen aan een afdaling van 9 meter hoogte op de Full Throttle of je kan kruipen in de rol van nieuwe cowboy. Daarnaast kan je nog wedstrijden spelen met lasergeweren of deelnemen aan verschillende workshops. Voor ieder wat wils.”

“Bets Bounce heeft dan ook een sterke evolutie doorgemaakt”, aldus nog schepen van Jeugd Chris Jamar. “In 2016 zijn we voor de eerste maal gestart met een indoor springfestival in samenwerking met David Pittomvils van DK-Rents. Hoewel de start moeilijk was hebben we toch onze kans gewaagd om het groter te zien en de aanzet gegeven naar een buiteneditie in 2017. Hier hadden we 400 kinderen in slecht weersomstandigheden. Dit jaar pieken we op 1.200 kinderen zonder de kinderen die ter plaatse inschrijven. Het is ook de bedoeling dat we de volgende jaren dit blijven organiseren indien onze belangrijkste partner DK-Rents dit nog ziet zitten.”