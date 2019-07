Geetbets - Het administratief centrum Den Molencouter van Geetbets is vandaag, donderdag 11 juli, gesloten. Aanleiding is de datum van 11 juli.

11 juli is de Vlaamse nationale feestdag. Dat is een officiële feestdag waarop de openbare diensten in Vlaanderen niet werken. Info: gemeente Geetbets, tel. 011/58.65.00, info@geetbets.be, www.geetbets.be.