American barbecue in Sint-Jansbergklooster met winnaars Grillmasters

Halen - Op TV-zender Vier wordt vanavond de finale uitgezonden van Grillmasters, het programma waarin duo’s hun vaardigheid in het bereiden van gerechten op de grill moeten tonen.

In die finale neemt het Diestse duo Wannes Seurs (41) en Gilles Vanhelmont (38) het op tegen de andere twee duo’s, Tom en Toon uit Sint-Niklaas en Tamara en Bram uit Waregem. Wannes en Bram zijn het duo van de foodtruck Chapelure, waarmee ze op events en feestjes staan. Samen met acht andere duo’s waren zij aan Grillmasters begonnen. Ze slaagden er dus in de finale te bereiken. De finale wordt vanavond om 20.35 uur op Vier uitgezonden. De winnaars staan zaterdag aan de grill voor de American barbecue in het Sint-Jansbergklooster in Zelem, waar ook de opnames hebben plaatsgevonden. Inschrijven voor de barbecue (70 euro) kan via deze link

:

https://bit.ly/2IsHYEc