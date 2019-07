Inbraak bedrijf Webbekom

Diest - In een bedrijf op het industrieterrein van Webbekm in Diest werd een inbraak gepleegd. De dader(s) ging(en) op het eerste gezicht met niets aan de haal.

De politie van de zone Demerdal DSZ (Diest – Scherpenheuvel-Zichem) kreeg de melding van de inbraak maandagochtend. De dader(s) brak(en) in langs een aanbouw en drong(en) zo het hoofdgebouw binnen. In het gebouw brak(en) de dader(s) verschillende deuren open. Ze doorzochten er verschillende kantoren. Op het eerste gezicht is het echter niet duidelijk of de dader(s) iets ontvreemdde(n).