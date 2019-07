14de Herk-de-Stad Classic met stops in Sint-Truiden en Borgloon

Herk-de-Stad - Liefhebbers van oldtimers zijn vandaag welkom in Herk-de-Stad. Daar start de 14de editie van Herk-de-Stad Classic. De deelnemers houden ook halt op de Grote Markt in Sint-Truiden en aan de stoomstropfabriek in Borgloon.

“De deelnemers worden vanochtend verwacht op de Markt in Herk-de-Stad”, zegt organisator Stephan Stevens. “De unieke rondrit brengt de deelnemers over de Haspengouwse wegen rond Gingelom, Heers, Borgloon en Sint-Truiden. Voor de deelnemers zijn er langs het parcours twee tussenstops voorzien. Een in Borgloon aan de pas gerenoveerde stroopfabriek waar een bezoek mogelijk is aan het museum over het maken van de Borgloonse stroop. Wie dit wenst kan ook genieten van het mooie uitzicht op het terras aan de Stroopfabriek.”

Op de Grote Markt van Sint-Truiden is een tweede tussenstop voorzien. Daar worden alle deelnemers verwacht tussen 14.30u en 17.30u. Alle bezoekers aan Sint-Truiden zullen volop van op de terrassen kunnen kijken naar de vele blinkende oldtimers op de prachtig heraangelegde Grote Markt van Sint-Truiden.”

“We komen voor de tweede keer naar Sint-Truiden. Vorig jaar konden we niet terecht op de Grote Markt van Sint-Truiden omdat er het WK voetbal was en er een groot scherm stond opgesteld. Maar dit jaar is het wel gelukt. We verwachten dan ook zeer veel deelnemers om de Grote Markt volledig vol te plaatsen met oldtimers.”

In Herk-de-Stad is de toeristische Dienst van Herk-de-Stad (VVV Herk-de-Stad) opnieuw aanwezig met een stand om onder andere de streekproducten van de regio aan te bieden. We verwelkomen dit initiatief en hopen dat dit de deelnemers kan verleiden om vaker naar Herk-de-Stad terug te keren.” Info: www.stephanstevens.be.