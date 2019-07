Marie-Rose en Stany winnen elektrische fiets bij Spar Schakkebroek

Herk-de-Stad - Marie-Rose Janssens uit Donk (Herk-de-Stad) en Stany Vansimpsen uit Rummen (Geetbets) zijn de winnaars van de actie van de Spar in Schakkebroek (Herk-de-Stad). Als laureaten mochten ze elk een elektrische fiets in ontvangst nemen, samen met een korf producten uit het aanbod van Spar.

“Deze fiets komt goed van pas”, zegt Marie-Rose. “Hij maakt het fietsen makkelijker”. Ook Stany is blij met zijn elektrische tweewieler. “Het werk in Brasschaat is net iets te ver om met de fiets te doen, maar voor de vrije tijd is deze fiets heel welkom.” De twee winnaars ontvingen hun prijzen uit de handen van Erik Schroë en Mariëlle Thijs van de Spar in Schakkebroek.