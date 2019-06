Diest - Aan de Omer Vanaudenhovelaan in Diest werd vanochtend een gaslek gemeld.

De wind nam het gas mee richting centrum. Via BE Alert kregen de inwoners de vraag om ramen en deuren dicht te houden. Ondertussen is het lek voorlopig gedicht. Medewerkers van Fluvius gaan een definitieve herstelling uitvoeren. Het gas is ondertussen sterk verdund, zodat het geen risico meer inhoudt. De oorzaak van het gaslek is nog niet gekend.