Herk-de-Stad - Vandaag is de laatste dag dat je in gemeenschapscentrum De Markthallen (Markt 2) in Herk-de-Stad de expo ‘Beeld in Beeld’ kan bezoeken.

Daarin tonen leerlingen van de Herkse afdeling van de Haspengouwse academie voor beeldende kunsten een greep uit hun creaties. De kinderen hebben dit schooljaar gewerkt rond het thema ‘Een andere wereld’. Info: gc De Markthallen, Markt 2, tel. 013/35.99.50, info@demarkthallen.be, www.demarkthallen.be.