Beginnende chauffeur 15 dagen rijbewijs kwijt

Diest - Een jonge chauffeur die met een voorlopig rijbewijs reed is dat rijbewijs voor 15 dagen kwijt. Hij werd betrapt op rijden onder invloed van drugs.

De politie van de zone Demerdal DSZ (Diest – Scherpenheuvel-Zichem) deed de controle dinsdag in de namiddag op de Halensebaan in Diest. De chauffeur legde een positieve speekseltest af, wat wijst op drugsgebruik. Bovendien reed hij zonder L-teken en reed hij met passagiers wat niet toegelaten is. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk voor een periode van 15 dagen ingetrokken. Twee passagiers waren in het bezit van gebruikershoeveelheden drugs.