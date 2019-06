Lions Club laat 10.000 eendjes racen op de Demer

Diest - In Diest hebben vanmiddag 10.000 eendjes gestreden voor de overwinning in de race van de Lions Club op de Demer. Voor de zege moest het eendje van Nadia Gerits van Diest het afleggen tegen dat van Henri Kinnen uit Herent.

De eendjes werden in de Demer te water gelaten in de Demerstraat. De twee van Nadia en Henri vochten aan de finish een nek-aan-nekrace uit. De winnaar mag de sleutels van een Volvo V40 komen afhalen. Nadia won een elektrische fiets.De derde plaats was voor Bettina Flossie uit Zichem. Zij won een minitrip. De opbrengst van de race gaat naar de school voor buitengewoon onderwijs De Bremberg en naar home Martine Van Camp.