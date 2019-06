Morgen tweede editie eendjesrace op Demer in Diest

Diest - Ten voordele van home Martine Van Camp en de school voor buitengewoon onderwijs De Bremberg in Diest organiseert de Lions Club van Diest morgen, zondag 23 juni, de tweede editie van de eendjeskoers. De eerste editie in 2016 kende een enorm succes.

De eerste eendjeskoers werd georganiseerd ter gelegenheid van de officiële inhuldiging van de vernieuwde Demer in een open bedding door Diest in september 2016. De tweede editie vindt plaats ter gelegenheid van Supermercado, omdat de organiserende Lions Club bij de gelegenheid van Supermercado in 2016 heel veel eendjes heeft verkocht. Het startschot wordt om 15 uur gegeven in de Demerstraat. Aankomst ongeveer een half uur later op de Kaai.

Info: www.eendjeskoers.be.