Stadsfestival Supermercado in teken van Colombia

Diest - Het zomerse weer vormt de geknipte atmosfeer van het stadsfestival Supermercado dit weekend. Dat staat immers volledig in het teken van Colombia.

Supermercado betekent genieten van muziek, dans, theater, circus en allerlei lekkers om te proeven aangeboden door een variatie van foodtrucks. Vandaag is er allerlei animatie in de straten. Om 18 uur start het zuiderse fiesta op de Grote Markt. Het Diestse dj-duo Partyshakerz en Sakso openen het podiumgebeuren. Daarna is het de beurt aan Rebel en niemand minder dan Buscemi sluit de avond af. Morgen zondag, ben je weer welkom vanaf 13 uur voor Vivo Mercado op de Grote Markt.