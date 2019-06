Herk-de-Stad - De Herkse deelgemeente Schakkebroek viert dit weekend kermis. Voor die gelegenheid geldt een speciale regeling van het verkeer.

De kramen staan in de buurt van de kerk van Schakkebroek. In het centrum van de deelgemeente is de snelheid beperkt tot 20 km per uur. De regeling gaat vandaag in om 15 uur. Ook morgen en op maandag geldt nog een beperking van de snelheid.