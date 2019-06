Herk-de-Stad - Voor de kinderen van het vierde tot het zesde leerjaar in Herk-de-Stad vindt straks de fruitsappenfuif plaats in gemeenschapscentrum De Markthallen (Markt 2) in Herk-de-Stad.

Alle fuifgangers zijn welkom tussen 20 en 22 uur. De dienst Jeugd zorgt voor de juiste beats en sapjes. Het eerste drankje is gratis. Daarna betaal je 1 euro per consumptie.