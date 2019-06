Diest - In een handelszaak aan de Leuvensesteenweg in Diest werd een inbraak gepleegd. De buit van de dader(s) is niet duidelijk.

De politie van de zone Demerdal DSZ (Diest – Scherpenheuvel-Zichem) kreeg de melding van de inbraak vrijdagochtend rond 7 uur. Een leverancier merkte op dat de deur van de zaak geforceerd was; De hele winkel was doorzocht.