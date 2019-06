Maandag gemeenteraad Herk-de-Stad

Herk-de-Stad - De gemeenteraad van Herk-de-Stad vergadert maandag 24 juni. Dat is twee weken later dan normaal.

De tweede maandag van de maand is de vaste vergaderdatum van de Herkse raad. Dat was deze maand 10 juni, maar dat was pinkstermaandag. Dat is een officiële feestdag waarop de openbare diensten niet werken. In zo’n geval wordt de raad van Herk-de-Stad vaak met een week uitgesteld. Dat is deze maand echter niet het geval. De vergadering vindt plaats in de raadszaal van de voormalige rijkswachtkazerne op de Markt (Markt 19). Ze vangt aan om 20 uur. Ze is openbaar en dus voor iedereen toegankelijk. Info: stadsbestuur, Pikkeleerstraat 14, 3540 Herk-de-Stad, tel. 013/38.03.10, info@herk-de-stad.be, www.herk-de-stad.be.