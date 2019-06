Vrijdag vanaf 13 uur verkeershinder Diest voor Dwars door het Hageland

Diest - Morgen, vrijdag 21 juni, wordt de profkoers ‘Dwars door het Hageland’ gereden. Het stadsbestuur van Diest wil van deze gelegenheid gebruikmaken om van Diest een echte fietsstad te maken.

Het stadsbestuur spoort iedereen aan om zelf ook zoveel mogelijk alle verplaatsingen te doen per fiets. Doordat er dit jaar 4 doortochten zijn en één finish op ons grondgebied, zal er heel wat verkeershinder zijn. De renners doorkruisen het centrum in de vorm van 2 grote en 2 kleine lussen vanaf 13.30 uur. De aankomst is voorzien op de Citadel om 18 uur.

Concreet betekent dit dat er in Diest tussen 13 uur en 18 uur grote verkeershinder zal zijn. Uit voorgaande edities is gekend dat de impact op de verkeerssituatie in Diest enorm groot is. Dit jaar wordt deze hinder nog versterkt doordat het verkeer aan de Omer Vanaudenhovelaan slechts in één rijrichting mogelijk is. Het stadsbestuur en de politie rekenen erop dat iedereen zich strikt aan de richtlijnen voor het verkeer houdt. Dat is belangrijk voor de veiligheid van bezoekers, renners en van iedereen die voor de koers aan het werk is.