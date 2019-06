Tweede cityrun krijgt G-variant

Halen - In Halen vindt maandag 5 augustus voor de tweede keer een cityrun plaats. In deze tweede editie houdt de organisatie voor het eerst een G-cityrun.

“Vorig jaar organiseerden wij de eerste keer een cityrun, en we konden al meteen van een succes spreken,” zegt burgemeester Erik Van Roelen. Aan de eerste editie van de cityrun namen 250 enthousiastelingen deel. Daarom dat de stad ook dit jaar een ludieke cityrun doorheen de stad en de kermis, met leuke verrassingselementen organiseert. De start is om 19.00 u. en dan heb je de keuze om 1, 2 of 3 ronden mee te lopen. “Een ronde is 2,5 km en is bewust die afstand zodat wij ervaren en minder ervaren lopers de kans willen geven om deel te nemen.”

Aangepaste G-run

Er zijn tal van joggings en ook de cityruns schieten als padddestoelen uit de grond. De stad Halen was vorig jaar trendsetter met hun cityrun omwille van de combinatie van het parcours en de randanimatie. Dit jaar gaat de stad nog een stapje verder en organiseert ze een aangepaste G-run. Erik Van Roelen: “Het startschot van deze G-run wordt om 19.15 uur gegeven. Deze sportievelingen joggen of (snel)wandelen in groep over een parcours van 1,5 kilometer. Zij hebben de keuze om de voorziene ‘hindernissen’ al dan niet te nemen. “Op die manier willen wij iedereen graag de kans geven om deel te nemen en te genieten van deze unieke run,” aldus burgemeester Van Roelen, die nog verklapt dat er in het parcours een verrassing zit, maar daarover wil hij niet verder uitweiden.