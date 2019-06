Diverse verkeersovertredingen

Diest - Bij een grondige verkeerscontrole dinsdag heeft de politie van de zone Demerdal DSZ (Diest – Scherpenheuvel-Zichem) diverse inbreuken vastgesteld.

Zo werden vijf pv’s uitgeschreven voor het gebruik van de gsm aan het stuur. Vier chauffeurs kregen een pv, omdat ze geen gordel droegen. Een persoon kreeg een pv, omdat di geen rijbewijs bij zich had. Een pv werd geschreven, omdat de chauffeur reed met een auto die niet ingeschreven was en dan was er nog een pv voor een chauffeur die door het rood licht reed.