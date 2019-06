De Knipoog Geetbets krijgt cheque 660 euro voor goed zwerfvuilbeleid

Geetbets - Basisschool De Knipoog van Rummen (Geetbets) heeft van de intercommunale Ecowerf een cheque van 660 euro gekregen. Die is toegekend voor het voorbeeldige zwerfvuilbeleid van de school.

De cheque wordt toegekend in het kader van de operatie ‘Proper’ van het Mooimakers en Ecowerf- project dat gemeenten en scholen een duwtje in de rug wil geven om in actie te komen voor meer openbare netheid. Op en rond de school bijvoorbeeld. De school heeft een actieplan opgesteld om hiermee aan de slag te gaan. De Knipoog Rummen nam als eerste (enige) school in Geetbets initiatief en wordt hiervoor nu ook beloond met een cheque van maar liefst 660 euro.