Zelem viert midzomernacht in Balkansfeer

Halen - In Zelem ben je vandaag welkom voor de viering van midzomernacht. Die viering staat volledig in het teken van de Balkansfeer.

Op het Dorpsplein kunnen de kinderen hun circustalent oefenen op gekke fietsjes of deelnemen aan een workshop. Ook aanraders zijn een ritje op de sprookjesachtige draaimolen of zich een gekke snor laten tekenen. Ondertussen kunnen ouders en vrienden in onze lounge onderuitzakken met een glaasje wijn of prik. De Sint-Lambertusfanfare speelt klezmermuziek.Muziek is er ook van Den Ambrassband en het ‘heethoofdige’ DJ Duo dat de pannen van het dak speelt. De viering van midzomernacht vangt aan om 17 uur.