Nieuwkomers welkom bij leesclub Leesgezelle(n) van bib Herk-de-Stad

Herk-de-Stad - Leesclub Leesgezelle(n) van de bibliotheek van Herk-de-Stad komt donderdag 13 juni om 20 uur voor het laatst dit schooljaar samen. Dan wordt het boek Noord van Sien Volders besproken.

Het boek draait rond een jonge Canadese zilversmid die afreist naar een afgelegen stadje in Yukon Territory om grip op haar leven te krijgen. De laatste bijeenkomst is ook de geknipte gelegenheid voor geïnteresseerden die nog geen deel uitmaken van de leesclub. Ben je nog niet zeker of de leesclub wel iets is voor jou? Wil je er daarom graag eens bijzijn om te beleven hoe zo een bijeenkomst werkt? Mail dan even naar bibliotheek@herk-de-stad.be om je in te schrijven.