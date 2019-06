Halen - De vzw Twinsporten houdt vrijdag 14 juni haar Twinsportenbal. Daarop is iedereen welkom die vrijwilliger is of wil worden bij Twinsporten.

Twinsporten is de tweejaarlijkse happening die personen met een beperking van sport en recreatie laat genieten samen met andere personen. De aanwezigen vrijdag kunnen kennismaken met Twinsporten en de vzw pakt ook uit met een primeur. Het Twinsportenbal vindt plaats in het Buurthuis in Zelk en vangt aan om 20 uur.