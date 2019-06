Inbraak garage Baanhuisstraat

Diest - In de garage bij een huis aan de Baanhuisstraat in Diest werd een inbraak gepleegd. De buit is nog niet duidelijk.

De politie van de zone Demerdal DSZ (Diest – Scherpenheuvel-Zichem) kreeg de melding van de inbraak zondag rond 14 uur. De dader(s) pleegden braak op de toegangsdeuren van de garage maar konden op die manier niet binnen dringen. Daarop braken de dader(s) binnen langs het dak van de garage. In de garage braken de dader(s) in, in de marktwagen. Het is nog niet duidelijk wat er meegenomen wrerd.