Herk-de-Stad - De bibliotheek van Herk-de-Stad is vandaag, zondag 9 juni, gesloten. Aanleiding is de feestdag van Pinksteren.

Pinksteren is een officiële feestdag in ons land. Alle openbare diensten zijn dan gesloten. Normaal is de bibliotheek zondag open van 10 tot 12 uur. De zondag is ook een topdag in de bibliotheek. Info: bibliotheek, tel. 013/55.39.01, bibliotheek@herk-de-stad.be.