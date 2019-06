Halen - Willy Sommers is vanavond te gast op de Schlagerparade in Halen. De Schlagerparade vindt plaats in het kader van de Rutfeesten.

De schlagerhappening vangt aan om 21 uur. Het podium staat in de tent aan de Corneliusstraat. In het voorprogramma staat Robby Strauven op het podium.