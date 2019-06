Halen - De bibliotheek van Halen is vandaag, zondag 9 juni, gesloten. Je kan er dus niet terecht.

Vandaag is het Pinksteren,de 50ste dag na Pasen. Dat is een officiële feestdag waarop de openbare diensten niet werken. Op een normale zondag is de bibliotheek van Halen open van 10 tot 12 uur. Info: bibliotheek Halen, Sportlaan 4A, tel. 013/35.08.32, bibliotheek@halen.be, www.halen.be.