Halen - De bibliotheek van Halen bezoeken is vandaag, maandag 10 juni, niet mogelijk. De bibliotheek is vandaag gesloten. Aanleiding is tweede pinksterdag.

Tweede pinksterdag is een officiële feestdag in ons land waarop de openbare diensten gesloten zijn. Op een normale maandag is de bibliotheek van Halen open van 15 tot 18 uur. Info: bibliotheek Halen, Sportlaan 4A, tel. 013/35.08.32, bibliotheek@halen.be, www.halen.be.