Rutfeesten brengen traditie in herinnering

Halen - In Halen worden volgen weekend De Rutfeesten gehouden. Daarmee raapt de vereniging Rutvrienden de draad van de kermis in de buurt vroeger weer op.

‘Rut’ is een knipoog naar het verleden van de vroegere spoorweglijn van Diest via Halen naar Tienen. De spoorweglijn werd in de volksmond de ‘rut’ genoemd. Nu is op het traject van de vroegere spoorlijn een toeristisch fietspad aangelegd, dat Halen via Zoutleeuw met Tienen verbindt. De Rutvrienden is de vereniging van de bewoners van de huizen in de omgeving van de vroegere spoorlijn. Het gaat om de Winkelbeekstraat, de Bloemendaalstraat, de Corneliussstraat en de Vossenkotstraat. Dat is samen goed voor zowat 400 woningen. De Rutfeesten vinden zaterdag 8 en zondag 9 juni plaats.