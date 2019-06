Halen - Vrije basisschool ’t Oogappeltje van Loksbergen (Halen) wil een kus- & knuffelzone aanleggen in de buurt van de school. De inhuldiging daarvan was gepland voor woensdag 5 juni, maar die plechtigheid is uitgesteld.

Het aanbrengen van de kus- & knuffelzone is niet tijdig voor elkaar gekomen.