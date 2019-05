Diest zaterdag middaggaststad ‘1000 km voor Kom op tegen Kanker’

Diest - Diest is morgen, zaterdag 1 juni, middaggaststad voor de 1000 km voor Kom op tegen Kanker. De fietsers worden feestelijk ontvangen op het vliegveld van Schaffen.

Christophe De Graef, burgemeester Diest: ‘We kennen allemaal zonder twijfel iemand die getroffen werd door deze ziekte. En daar doen we het voor. Diest wil zich voor de 1000 km voor Kom op tegen Kanker absoluut solidair opstellen. Daarom zijn we een trotse middagstad en steken we samen zo veel mogelijk mensen een hart onder de riem.”

Marc Michils, algemeen directeur Kom op tegen Kanker: ‘De tiende editie van de 1000 km voor Kom op tegen Kanker wordt een echte feesteditie en daar zullen de Diestenaren zeker toe bijdragen. We zijn ervan overtuigd dat jullie ontvangst de deelnemers van de 1000 km kippenvel zal bezorgen.’

De 1000 km van Kom op tegen Kanker ging gisteren, donderdag 30 mei van start. Elk deelnemend team heeft in de aanloop naar het evenement minstens 5.000 euro voor kankeronderzoek ingezameld. De totale te fietsen afstand, 1000 km, wordt gereden in vier dagen en onderverdeeld in acht ritten van 125 km. Elke dag een lus van 250 km. Elke ochtend fietsen de pelotons vanuit Mechelen naar een middagstad, en in de namiddag fietsen ze terug naar Mechelen.

Info: www.diest.be/KOTK