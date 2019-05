Maurits Vande Reyde blijft na verkiezingen markt bezoeken

Diest - Diestenaar Maurits Vande Reyde (Open Vld) blijft ook na de verkiezingen van vorige zondag de wekelijkse markt van Diest bezoeken. “Het persoonlijke contact blijft voor mij nu even belangrijk als voor de verkiezingen”, beklemtoont Maurits.

Zondag werd Maurtis verkozen voor het Vlaamse parlement. Toch kijkt hij met gemengde gevoelens terug op de verkiezingen: "In Diest en omstreken heeft onze partij goed gescoord. In onze Demerstad had ik zelfs de hoogste score van alle kandidaten, inclusief nationale toppers. Dat komt omdat we luisteren en daden tonen. Tijdens de verkiezingsweken kreeg ik soms te horen dat politici enkel maar een paar dagen per jaar naar buiten komen. Maar ik sta elke woensdag op de markt en doe elke week huisbezoeken. Dat persoonlijk contact blijft ontzettend belangrijk, zelfs in tijden van sociale media."

In het Vlaams parlement ga ik keihard werken om de steun in de zorg beter te maken en enkele belangrijke dossiers voor Diest en de regio te behartigen. Mensen mogen me blijven contacteren, op sociale media, op de markten, huisbezoeken of mijn wekelijkse zitdag op dinsdag." iddellijk voor een periode van 15 dagen ingetrokken.