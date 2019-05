Geetbets - Een glaasje drinken in de cafetaria van sporthal De Warande in Rummen (Geetbets) is enkele weken niet mogelijk. De cafetaria is gesloten tot en met zaterdag 8 juni.

De uitbaters van de cafetaria zijn er enkele weken tussenuit. Vanaf zondag 9 juni om 10 uur ben je weer welkom.