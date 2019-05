Extra controles op alcohol aan het stuur in Vlaams-Brabant

Geetbets - De politiezone Hageland, waartoe de gemeente Geetbets behoort, samen met Bekkevoort, Glabbeek, Kortenaken en Tielt-Winge, gaat samen met de andere politiezones in Vlaams-Brabant extra controleren op rijden onder invloed. Deze controles maken deel uit van het provinciaal actieplan tegen dronkenschap aan het stuur.

Hiermee wil de provincie, samen met de lokale en federale politiediensten en de justitiële overheden, een daling van het aantal verkeersongevallen realiseren.

Sinds 2013 daalt het aantal verkeersongevallen met lichamelijk letsel gestaag in Vlaams-Brabant. In 2018 kende de provincie echter opnieuw een stijging. Vaststelling is wel dat er steeds minder zwaargewonden vallen. Het aantal verkeersdoden is van 64 in 2014 naar 34 in 2018 gedaald.

"Rijden onder invloed blijft in Vlaams-Brabant een belangrijke ongevalsoorzaak. In ongeveer een op tien verkeersongevallen met lichamelijk letsel die in Vlaams-Brabant gebeurden reed de chauffeur onder invloed van alcohol", zegt provinciegouverneur Lodewijk De Witte. ‘"Zelfs in relatief kleine hoeveelheden vergroot alcohol het ongevalsrisico".

Met een alcoholgehalte van 0,5 promille loopt men 40% meer risico op een ongeval dan in nuchtere toestand. Bij 1,0 promille is het risico bijna 4 keer zo hoog en bij 1,5 promille is het ongevalsrisico zelfs meer dan 20 keer zo groot als dat van een nuchtere automobilist.

Alcohol vergroot niet alleen het ongevalsrisico, maar ook de ernst van de ongevallen. Zo loopt men met een alcoholgehalte van 1,5 promille 200 keer meer risico op een dodelijk ongeval dan in nuchtere toestand.