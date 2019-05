Provincie steunt onderhoud waardevol, niet beschermd erfgoed

Geetbets - Eigenaars van waardevol – maar niet beschermd – erfgoed in Geetbets kunnen vanaf nu steun krijgen voor het beheer van dat erfgoed. Zij zijn welkom op de infomomenten op dinsdag 4 juni in Wange (Landen) en op 7 juni in Vissenaken.

Sinds 1 april is er een nieuw provinciaal reglement dat het beheer van dit soort erfgoed ondersteunt. “We stimuleren het regelmatig onderhoud van ons waardevol onroerend erfgoed”, zegt Tom Dehaene, gedeputeerde voor erfgoed. “Dat deden we al via subsidies en de dienstverlening van onze Monumentenwacht. Sinds 1 april zetten we met het nieuwe subsidiereglement ‘Ondersteuning bij het waarderen en het behoud van waardevol onroerend erfgoed met een publieke functie in Vlaams-Brabant’ nog een stapje verder”.

De infovergadering op 4 juni vindt om 14 uur plaats in de Christus Koningkerk van Wange. Op 7 juini ben je om 14 uur welkom in de Sint-Pieterkerk van Vissenaken.