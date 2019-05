Halen - De bibliotheek van Halen is morgen, vrijdag 31 mei, normaal open. Ook op zaterdag 1 juni is de bibliotheek normaal open.

De bibliotheek maakt dus niet de brug. Vandaag is de bibliotheek gesloten. Het is vandaag feestdag, maar de bibliotheek van Halen is op donderdag altijd gesloten. Info: bibliotheek Halen, Sportlaan 4A, tel. 013/35.08.32, bibliotheek@halen.be, www.halen.be.