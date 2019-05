Geetbets - Alle inwoners van Geetbets hebben afgelopen jaar samen 92.413 kg PMD-afval geproduceerd. PMD staat voor plastic, metaal en drankverpakkingen.

Het PMD-afval is goed voor 3,5 procent van de totale vracht aan afval in de gemeente. Gemiddeld per inwoner bedraagt de hoeveelheid 15 kg.