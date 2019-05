Beweging.net viert Rerum Novarum op citadel

Scherpenheuvel-Zichem / Diest - Beweging.net, de christelijke arbeidersbeweging viert vandaag Rerum Novarum op de citadel in Diest.

Vanaf 18 uur kan je genieten van lekkers van pizzaparty at home en van De Winning. Om 18.30 uur vindt een viering plaats in de Allerheiligenkapel. Om 19 uur is er een optreden van Collectivo. Om 20 uur spreekt de voorzitter en om 20.30 uur volgt een optreden van Les Guitares Magiques. In de belevingsruimte is er doorlopend animatie meteen vuurspuwer, een springkasteel, filosoferen voor kinderen, gezelschapsspelen, enzovoort.