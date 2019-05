Halen - In de bibliotheek van Halen is de balie verlaagd. Dat is gebeurd voor het gebruiksgemak van personen met een beperking.

De raad voor personen met een beperking had over de hoogte van de balie een opmerking gemaakt. Info: bibliotheek Halen, Sportlaan 4A, tel. 013/35.08.32, bibliotheek@halen.be, www.halen.be.