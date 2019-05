Halen - Wie in Halen een nieuwe eID aanvraagt, moet daarvoor vanaf juni zijn vingerafdrukken moeten plaatsen.

Die worden dan opgelagen op de elektronische chip van de eID. De vingerafdrukken moeten de veiligheid van het gebruik van de eID helpen verhogen. De wetgeving is er gekomen na de aanslagen in Parijs en in Brussel. Info: stad Halen, Markt 14, tel. 013/61.81.20, info@halen.be, www.halen.be.