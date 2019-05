Halen - De Zelemse oldtimervereniging ’t Visplatineeke pakt dit jaar uit met een nieuwigheid uit de oude doos. De vereniging organiseert een drive in movie.

Die vindt vrijdag 31 mei plaats op het plein aan de kerk. De film ‘Smokey and the Bandit’ wordt vertoond. De deuren gaan open om 20 uur. Iedereen is welkom, ook zonder oldtimer.