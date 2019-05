Herk-de-Stad - De leerlingen van het laatste jaar van de Sint-Martinusscholen in Herk-de-Stad houden vandaag, woensdag 29 mei, hun promnight. Die vindt plaats in gemeenschapscentrum De Markthallen (Markt 2) in Herk-de-Stad.

Voor de promnight kleden de leerlingen zich op hun mooist. De jongens verschijnen in pak en de meisjes in avondjurk. Het is ook een uitdaging om op een originele manier aan de zaal toe te komen. De promnight vangt aan om 20 uur.