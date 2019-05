Herk-de-Stad - De bibliotheek van Herk-de-Stad is vandaag gesloten. De bibliotheek blijft dicht naar aanleiding van de kermis.

De sluitingsdag past in de sluiting van alle diensten van de stad vandaag naar aanleiding van de kermis. Bovendien is de bibliotheek door de kermis en de jaarmarkt moeilijker bereikbaar. De leenperiode van boeken verlengen kan online. Boeken inleveren kan via de inleverbus aan de voorgevel van de bibliotheek.